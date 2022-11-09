120 ülkenin internet devleri, Wuzhen Zirvesi’nde buluştu

Yeni Akit Ankara

2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi’nin ana teması, “Siber dünyayı birlikte inşa edelim, dijital geleceği birlikte oluşturalım” olarak belirlendi. Zirveye katılanlar, iş birliği ve gelişme, teknoloji ve endüstri, kültür ve toplum, yönetişim ve güvenlik olmak üzere dört alan kapsamında küresel internet çevresinde sıcak konular ve gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Zirvede özellikle internetin gelişimi ve yönetişimine Çin’in çözümü sunulacak.

2022 Dünya İnternet Konferansı Wuzhen Zirvesi, Dünya İnternet Konferansı’nın kurulmasından bu yana geçen süre içinde örgütün düzenlediği ilk yıllık toplantı olma niteliği taşıyor. Zirveye 120’den fazla ülkeden yaklaşık 2 binden fazla temsilci çevrim içi ve çevrim dışı yöntemlerle katılacak. Zirvenin önemli etkinliklerinden biri olan 2022 İnternetin Işığı EXPO’su da aynı tarihte açıldı. Fuarda yapay zeka, büyük veri, siber güvenlik ve metaverse alanlarında çok sayıdaki en ileri buluş ziyaretçilerle buluşacak.