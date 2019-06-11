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120 öğrenci sinemayla tanıştı

Amasya Çocuk Hakları İl Çocuk Komite Üyesi Çocuklar, hayatında hiç sinemaya gitmemiş 120 köy okulu öğrencisini sinemayla tanıştırdı.

11 Haziran 2019 Salı 14:36
120 öğrenci sinemayla tanıştı

Amasya Çocuk Hakları İl Çocuk Komite Üyesi Çocuklar, hayatında hiç sinemaya gitmemiş 120 köy okulu öğrencisini sinemayla tanıştırdı.


Amasya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmetlerine devam eden Çocuk Hakları İl Çocuk Komite Üyesi Çocuklar, Boğazköy İlkokulu öğrencilerine sinema etkinliği düzenledi. İl Çocuk Hakları Yetişkin Temsilcisi Sosyolog Gizem Dikmen tarafından çocuk hakları konusunda yapmış olduğu sunumun ardından Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde hayatları boyu hiç sinemaya gitmeyen 120 öğrenciye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının tavsiye ettiği çocuk filmlerinden Ratatouille/Ratatuy seyrettirildi.


Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Arslan yapmış olduğu açıklamada İl Çocuk Hakları Komite Üyesi Çocuklarımızın hiç sinemaya gitmeyen 120 köy okulu öğrencisi için düzenlemiş oldukları sinema etkinliğinin çok anlamlı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:


"Sinema gerçekten insan hayatını değiştiren, önemli buluşlardan birisidir. Son derece yaygın bir şekilde topluma, her yaş kesiminden insana hitap ediyor. Dünyadaki bütün farklı kültürleri aslında birbirine yaklaştırıyor. Halkların birbirini tanımasına vesile oluyor. İstedik ki çocuklarımız sinemayla tanışsın, daha sinemaya daha fazla aşina olsun ve sinemayı daha fazla tanısın. Sinema etkinliğinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:36
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