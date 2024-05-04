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Yerel 120 günlük yaşam savaşını kaybetti
Yerel

120 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-04 15:29:00 -
120 günlük yaşam savaşını kaybetti

Karabük'te yüksekten düştükten sonra yoğun bakıma alınan işçi, 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Geçtiğimiz Ocak ayında Üniversite Mahallesinde bulunan Çağ Çelik firmasına ait demirçelik haddehanesinde meydana gelen olayda yüksekten düşen işçi Beytullah Arık ağır yaralanmıştı. Olay yerine gelen ambulansla Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırılan Arık, 120 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Arık için Karabük'ün Safranbolu ilçesi Hz.Ömer Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından talihsiz genç aile mezarlığında toprağa verildi.

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