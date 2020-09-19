  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji 120 bin yıllık insan ayak izleri keşfedildi
Teknoloji

120 bin yıllık insan ayak izleri keşfedildi

Bilim insanları, Arap Yarımadası'nda gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu 120 bin yıllık insan ayak izlerine rastladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 22:59:00 -
120 bin yıllık insan ayak izleri keşfedildi

Pek çok ülkeden bir araya gelen bilim insaları, Arap Yarımadası'nda Nefud Çölü'nde gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu 120 bin yıllık insan ve birçok büyükbaş hayvana ait ayak izleri keşfettiklerini açıkladı. Bulguların, bölgenin bir zamanlar daha verimli bir araziye sahip olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan arkeolog Michael Petraglia, söz konusu keşfin bölgede otlaklar ve çeşitli su kaynakları olduğuna işaret ettiğini dile getirdi.

Bölgede 233 fosil ve 369 ayak izi tespit ettiğini belirten araştırmacıların çalışmaları sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf
Dünya

Türkiye-Fransa geriliminde bomba itiraf

Avrupalı bir diplomat, Türkiye-Fransa geriliminde NATO'nun, askeri ve stratejik konumu sebebi ile Türkiye'yi karşısına almak istemediğini sö..
ABD kararını verdi! 48 saat içinde...
Dünya

ABD kararını verdi! 48 saat içinde...

ABD'de Çin menşeli sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat uygulamaları, ulusal güvenlik gerekçeleri ile yasaklanıyor.

Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı! İmamoğlu'ndan vatandaşa bir gol daha
Siyaset

Bir işi daha eline yüzüne bulaştırdı! İmamoğlu'ndan vatandaşa bir gol daha

Koronavirüs nedeniyle yetkililer tarafından sosyal hareketliliğin en aza indirgenmesi çağrıları yapılırken, İBB eliyle düzenlenen İstanbul Y..
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy
Satılık 2016 model Renault Clio HB Joy

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı