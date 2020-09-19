120 bin yıllık insan ayak izleri keşfedildi

Pek çok ülkeden bir araya gelen bilim insaları, Arap Yarımadası'nda Nefud Çölü'nde gerçekleştirdikleri bir araştırma sonucu 120 bin yıllık insan ve birçok büyükbaş hayvana ait ayak izleri keşfettiklerini açıkladı. Bulguların, bölgenin bir zamanlar daha verimli bir araziye sahip olduğuna işaret ettiği belirtildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan arkeolog Michael Petraglia, söz konusu keşfin bölgede otlaklar ve çeşitli su kaynakları olduğuna işaret ettiğini dile getirdi.

Bölgede 233 fosil ve 369 ayak izi tespit ettiğini belirten araştırmacıların çalışmaları sürüyor.