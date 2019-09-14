0553 313 94 23

12 yılın ardından çatal kaşık tutmanın mutluluğunu yaşıyor

12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası 2 yıl yoğun bakımda kalan ve beynine takılan pillerin uyum sağlamaması sonrası çatal, kaşık dahi tutamayarak yemek yiyemeyen 40 yaşındaki Yücel Kayatepe, sosyal paylaşım sitesindeki bir grubun gerçekleştirdiği kampanya ile ameliyat olarak tekrar sağlığına kavuştu.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:15
12 yılın ardından çatal kaşık tutmanın mutluluğunu yaşıyor

12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası 2 yıl yoğun bakımda kalan ve beynine takılan pillerin uyum sağlamaması sonrası çatal, kaşık dahi tutamayarak yemek yiyemeyen 40 yaşındaki Yücel Kayatepe, sosyal paylaşım sitesindeki bir grubun gerçekleştirdiği kampanya ile ameliyat olarak tekrar sağlığına kavuştu. Kayatepe, 12 yılın ardından çatal, kaşığı kendisi kullanarak yemek yedi.


Denizli’de 12 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası 2 yıl yoğun bakımda kalan Yücel Kayatepe (40), ‘esansiyel tremör 8 sekonder parkinzim unlar sinir lezyonu’ isimli nörolojik bir hastalığa yakalandı. Kayatepe’nin, beyninin içerisine takılan piller ise iddiaya göre uyum sağlaması üzerine ise ellerinde titremeler yaşanmaya başladı. Sıkıntıları devam eden Kayatepe ikinci kez pil taktırmak için gittiği hastanede pil takılma işleminin SGK tarafından tek sefere mahsus karşıladığı öğrenince parasızlıktan pil taktırıp, tedavi olamadı. Kayatepe’nin bu halini gören Denizli Sosyal Paylaşım gurubu ise olaya sessiz kalmayarak yardım kampanyası başlattı. İstanbul’da Doç. Dr. Atilla Yılmaz tarafından Kayatepe’nin yaklaşık 10 gün önce yapılan beyin ameliyatının ardından Kayatepe artık rahat bir şekilde yemek yiyebiliyor. Dr. Yılmaz tarafından takılan ve 15 gün sonra yapılacak ayarlar ile Kayatepe’nin yürümesinde, konuşmasında ve yemek yeme ve içme konusunda hiçbir sıkıntısı kalmayacağını öğrenildi.



“12 yıl sonra yemek yemenin mutluluğunu yaşıyorum”


2 yıl boyunca yoğun bakımda kalan 40 yaşında ki Yücel Kayatepe artık rahat yemek yemenin ve içecek içmenin mutluluğunu yaşadığını İhlas Haber Ajansı Muhabirimize anlattı: “12 yıl önce kaza yaptık ondan sonra ne çay, ne yemek, ne çorba, hiçbir şey yiyip içemiyordum. Bu duygu olarak anlatılmaz yani bunu çeken biliyor ben 12 yıldır bu pilin yanlış olduğunu söyledim ama bana kimse inanmadı. Ta ki Atilla beye kadar o inandı, açtı baktı ve pilin yerini değiştirdi. Yeme içme konusunda annemin babamın çok desteği oldu. Yani her çeşit yemek geliyor, tavuk geliyor kızartma geliyor Allah vermiş ama çatalı batıramıyordum yemek yiyemiyordum, ekmeği alıp banamıyordum. Burada şu an gördüğünüzü gibi çok rahatım”.



“Bu duruma sessiz kalamazdık”


Denizli Sosyal Paylaşım Grubu yöneticilerinden Yüksel Güler ise açıklamasında şunları söyledi:


“12 yıl önce geçirmiş olduğu bir trafik kazasından sonra ellerinde bir titreme meydana geliyor. Bu kazadan sonra bir operasyon geçiriyor, yanlış operasyon yapılıyor bu yapılan operasyondan sonra taburcu olan kardeşimizin ellerinde 10-15 gün sonra bir titreme meydana geliyor. Bunun çaresini ararken aradan geçen bir yılın ardından tekrar hastaneye müracaat ettiğinde diyorlar ki ‘sana biz pil takacağız’. Bu pil takılıyor, bir buçuk ay sonra uyum sağlamıyor. Tekrar hastaneye başvuruyor diyor ‘Benim hastalığım geçmedi’ sonra pili söküyorlar ve bu devletimizin vermiş olduğu bir hak bu tür hastalıklarda bir defaya mahsus devletimiz bu pil olayını karşılıyor. Ama ikinci bir pil olursa bu ücrete tabi olduğu için arkadaşımız bu konuda mağduriyet yaşıyor. İmkansızlıklar dahilinde ve aradan geçen 12 yıl süreçle anne baba desteği ile evde yemek yemek su içmek şeklinde anne baba desteğiyle gidiyor, ve akabinde 12 yıl sonra bize, bizim gurubumuza Denizli Sosyal Paylaşım gurubuna müracaat etti” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı
    1. Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı
    2. Milli marş söyleyerek tepki..
    3. Polisten araçlarda ekipman denetimi
    4. Esmer şeker diyette kullanılır mı?
    5. Bingöl’de teröre lanet yürüyüşü
    6. İtalya'dan "Ocean Viking"e güvenli..
    7. Milletvekili Kahtalı’dan Kale ilçesine..
    8. 'Yalçın'a Serie A'dan teklifler geldi'
    9. İstanbul Büyükşehir Belediyespor..
    10. İstanbul Şişli'de korkutan yangın: Çok..
    11. Diyarbakır'da ayakta zor duran Hurinaz..
    12. Açık unutulan damper, faciaya neden..
    13. Spikere sert tepki! 'O sözlerin izahı ol
    14. 4 gündür haber alınamayan yaşlı adam..
    15. Karacabey’de 1. Harmanlı Tarım Şenliği..
    16. Başkan Kayda, Kocaçeşme’de çalışmaları..
    17. Av tüfeğiyle vurulan Gamze gelinliği..
    18. ASELSAN tarafından geliştirildi!..
    19. "Falcao gelirse kurban keseceğim"..
    20. Kasımpaşa'dan spikere tepki!
    21. Balıkesir’de servis araçları denetlendi
    22. Bursa’da yed-i emin deposunda büyük..
    23. Türk Kızılay 250 bin kişiye ilk yardım..
    24. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    25. Bozüyük’te ev yangını
    26. Galatasaray'da gözler Şampiyonlar..
    27. Türkiye mezunu Filistinlilerden Batı..
    28. Okul ve kreşlerdeki virüslere dikkat!
    29. Kaftancıoğlu’na verilen cezanın..
    30. Yaralı ibibik kuşu tedavi altına alındı
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...