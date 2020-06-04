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Aktüel

12 yıl önce öldürülen kişinin katil zanlılarını, jandarmanın "özel ekibi" yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 17:25:44 -
12 yıl önce öldürülen kişinin katil zanlılarını, jandarmanın "özel ekibi" yakaladı

NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde 2008'de evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen kişinin katil zanlıları, İl Jandarma Komutanlığınca kurulan "özel ekip" tarafından yapılan çalışma sonucu gözaltına alındı.

Ulukışla Cumhuriyet Savcısı Erdem Asıl, Darboğaz köyünde 10 Ekim 2008 yılında evinin önünde tabancayla vurularak öldürülen Harun Ünlüsoy'un faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekip, 9 ay süren çalışma kapsamında, delilleri yeniden inceleyerek, olayın şüphelilerini tespit etti.

Özel ekip, Niğde, Adana ve Antalya'da 6 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.B ve Y.B, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "ateşli silahla kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.


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