12 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Manisa’da 2 yıl 3 ay 13 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 5 yıldır firari olan şahıs yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 5 yıldır firari olarak aranan İ.Ö. (33) isimli şahıs Ahmetli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Ekipler tarafından 28 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan firarinin yapılan GBT sorgusunda; Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesince "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama", İstanbul 1. Asliye Ceza Mahkemesince ise 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından olmak üzere toplam 3 ayrı yakalama emrinin bulunduğu belirlendi.
İ.Ö.’nün ayrıca kesinleşmiş 12 yıl 3 ay 13 gün hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
