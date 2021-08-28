12 yaşındaki Filistinli çocuk katil İsrail tarafından katledildi
Gazze Şeridi'nde 12 yaşındaki bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nde 12 yaşındaki bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.
Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 12 yaşındaki Ömer Hasan Ebu'n Nil, geçtiğimiz hafta sonu sınır hattında katıldığı protestoda İsrail askerlerince gerçek bir mermiyle vuruldu.
12 yaşındaki Ömer, 21 Ağustos günü düzenlenen protestolara İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden yaklaşık 40 sivilden biriydi. Olaylarda bir İsrail askeri de ağır yaralanmıştı.
21 Ağustos günü yaralanan Ömer, yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti.
Ömer, Gazze Şeridi'nde toprağa verilecek.
Son dönemde bölgede İsrail güçlerinin ihlallerinin arttığı göze çarpıyor. Mayıs ayı başında İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 250'nin üzerinde Filistinli hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Mepa News