  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AK Parti heyeti Van'da incelemeler yapıyor
Yeniden Refah zorunlu PCR testinin iptali için harekete geçiyor
Karagümrük, Adem’i de istiyor
Korku dolu anlar! Balıkçı teknesi battı
Dünya 12 yaşındaki Filistinli çocuk katil İsrail tarafından katledildi
Dünya

12 yaşındaki Filistinli çocuk katil İsrail tarafından katledildi

Gazze Şeridi'nde 12 yaşındaki bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-28 15:44:00 -
12 yaşındaki Filistinli çocuk katil İsrail tarafından katledildi

Gazze Şeridi'nde 12 yaşındaki bir çocuk, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Bölge kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, 12 yaşındaki Ömer Hasan Ebu'n Nil, geçtiğimiz hafta sonu sınır hattında katıldığı protestoda İsrail askerlerince gerçek bir mermiyle vuruldu.

12 yaşındaki Ömer, 21 Ağustos günü düzenlenen protestolara İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden yaklaşık 40 sivilden biriydi. Olaylarda bir İsrail askeri de ağır yaralanmıştı.

21 Ağustos günü yaralanan Ömer, yaklaşık bir hafta boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini dün kaybetti.

Ömer, Gazze Şeridi'nde toprağa verilecek.

Son dönemde bölgede İsrail güçlerinin ihlallerinin arttığı göze çarpıyor. Mayıs ayı başında İsrail'in Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 250'nin üzerinde Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Mepa News

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay