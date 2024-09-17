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Gündem 12 yaşındaki çocuk Türkiye'yi dehşete düşürdü: Cübbeli Ahmet'i öldüreceğim
Gündem

12 yaşındaki çocuk Türkiye'yi dehşete düşürdü: Cübbeli Ahmet'i öldüreceğim

Yeniakit Publisher
2024-09-17 15:27:00 -
12 yaşındaki çocuk Türkiye'yi dehşete düşürdü: Cübbeli Ahmet'i öldüreceğim

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, geçtiğimiz günlerde saldırıya uğradı. Saldırı sonrası İsmail Saymaz'a konuşan Cübbeli Ahmet Hoca, "12 yaşında çocuk “Cübbeli’yi öldüreceğim” diyormuş!" açıklamasıyla herkesi şaşkına çevirdi.

İstanbul'da dini bir sohbetten çıkarken saldırıya uğrayan Cübbeli Ahmet Hoca, Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuştu.

Cübbeli Ahmet ile polis koruması altındaki evinde buluşan Saymaz köşesinden konuşulanları aktardı.

İşte Saymaz'ın köşesinden öne çıkan bazı kısımlar:

Benim için beddua ve küfür seansı yapıyorlar.

Daha önce saldırıya uğradınız mı?

Hiç uğramadım.

Endişeniz var mı?

Tabii. Bazı istihbari bilgilere göre cemaat içi meselelerden dolayı gençliğin üzerime salınacağı söyleniyor. Mesela Florya’da FEYDER diye bir kuran kursu var. Benim için talebelere seans veriyorlar. Beddua, küfür seansı. Ölmüş anama, bana sövülüyor.

Gençlere talimat mı verildi?

Gençler saldırtılacak ve öldürtülmeye kadar götürülecek diye karar alınmış.

Nerede alınmış?

İBDA/C de diyemiyorum, selefi de. Beni Yahudi de sevmez masonu da FETÖ de.

Kastettiğiniz gruplar onlar değil herhalde.

Onlar değil. Mesela Bursa’da yaşandı. Kadın cemaatim hocaya gitti, çocuğunu geri çekti. Çocuğu geliyormuş eve, “Ben Cübbeli’yi öldüreceğim” diyormuş. 12 yaşında çocuk. “Zarar veriyor” diyormuş. Lafını duymakla kalmıyoruz. Vur-kır başladı.

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