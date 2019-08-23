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12 yaşındaki çocuk çektiği hayvan videoları ile fenomen oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Armutlu kırsal mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanur, çektiği hayvan videoları ile üç günde internet dünyasında fenomen oldu.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:09
12 yaşındaki çocuk çektiği hayvan videoları ile fenomen oldu

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinin Armutlu kırsal mahallesinde yaşayan 12 yaşındaki Mehmet Kanur, çektiği hayvan videoları ile üç günde internet dünyasında fenomen oldu.


Çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe olan Mehmet Kanur, babasının mesleği gereği birçok il ve ilçeyi dolaşmış. Kanur, buralarda babası ile birlikte hayvanları tanıyarak o anları videolar ve fotoğraflarla ölümsüzleştirmeye başladı. Daha sonra arkadaşları ile birlikte youtube kanalı açan Kanur, 2018 yılından itibaren videolarını burada paylaşmaya başladı. 286 aboneden sosyal medyanın etkisi ile 3 gün zarfında 110 bin aboneye ulaşan Kanur, gelecekte belgesellerde yer almak istiyor.


“Abonem bir anda arttı, nasıl olduğunu ben de anlamadım”


Bu şekilde yükselişi kendisinin de beklemediğini, ancak çok mutlu olduğunu belirten Mehmet Kanur, “Abonem bir anda arttı. Nasıl olduğunu ben de anlamadım. Hayvanlarla ilgili video çekiyordum. Tabii bunu benim gibi herkes sevmiş ve abone olmuş. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Bana da çoğu kişi destek oldu. Bu genellikle Ekşi Sözlük sayesinde oldu. Herkese teşekkür ediyorum. Babama da çok teşekkür ediyorum. Babam da benim kameramanım oldu. Hayvanları bana sevdirdi. Dağlarda, kırlarda babamla videolar çektim. Çoğu videomda onları araştırdım. Gelecekte de bununla ilgili eğitim almak istiyorum. Belgesel programlarında yer almak istiyorum“ dedi.


Mehmet Kanur’un sosyla medyada çektiği videoları izleyen Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, ilçenin adını duyurması ve doğal yaşama katkısından dolayı Mehmet Kanur’u evinde ziyaret ederek tebrik etti. Yavaş, “Geçenlerde oluklu kertenkele ile kardeşimiz bütün sanal alemi salladı. Kendini tebrik ediyorum. Doğal şehrin adını bir çocuk olarak duyurması bizleri mutlu etti. Bizler her zaman yanındayız. İyi ki varsın Mehmet“ dedi.


Başkan Yavaş, doğal şehir Sındırgı’nın timsali leyleği Kanur’a hediye etti.


Baba Kanur, “Çocukluğundan beri benim fotomodelimdi “


Youtube fenomeni Mehmet Kanur’un babası İsmail Kanur, “Oğlumla birlikte dağlarda, bayırlarda çok dolaştık. Ona hayvan sevgisini, doğa sevgisini aşılamaya çalıştım. Her anını fotoğrafladım. Birlikte videolar çekmeye başladık. O da sevdi bu işi. Sonra bir kanal açmış kendine, bu noktalara geleceğini biz de beklemiyorduk“ dedi.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:09
  1. doğa
  2. fotoğraf

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