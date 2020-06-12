  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

12 yaşındaki Berat freni boşalan aracın altında kalarak can verdi

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk freni boşalan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 08:46:21 -
12 yaşındaki Berat freni boşalan aracın altında kalarak can verdi

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde 12 yaşındaki bir çocuk freni boşalan aracın altında kalarak hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Osman ve Hayriye Erdin çiftinin 10 evladının en küçüğü olan Şalpazarı Atatürk Ortaokulu 6/B sınıfı öğrencisi 12 yaşındaki Berat Erdin Şalpazarı ilçe merkezi Sugören mahallesi yolu üzerinde dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla beraber oynadığı sırada freni boşalan panelvan araç çocukların olduğu bölüme doğru hızla ilerledi. Kontrolden çıkan araç 12 yaşındaki Berat Erdin’i aracın altında kalarak ağır şekilde yaralanırken, ambulansla Vakfıkebir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Berat Erdin burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle araç sürücüsü gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.


Öte yandan Berat Erdin, bu gün Geyikli mahallesi Belen mezarlığında toprağa verilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı