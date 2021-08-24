Koronavirüs salgınında aşı uygulaması 14 Ocak 2021’de başladı. Geride kalan süreçte ülkemizde 90 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aileler yüz yüze eğitim öncesinde çocuklara ne zaman aşı yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, 6 yaş altı aşı olacak mı?

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? Okullar açılana kadar 12 yaş altı aşı olacak mı?

16 Ağustos’tan itibaren tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstüne aşı hakkı tanımlandı. 12 yaş altına ilişkin ise şimdilik bir açıklama bulunmuyor. Sağlık Bakanlığı konu hakkında bir açıklama yaptığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, aşılamayla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Metintaş, “Aşıların ilk ve öncelikli amacı, ağır ve ölümcül Kovid-19'un geçirilmesi ihtimalini önlemektir. Hem ölü virüs aşıları hem de mRNA aşıları bilinen dozlarda yapıldığında ağır ve ölümcül şiddetli Kovid-19 hastalığını önemli düzeyde önleyebilmektedir. Ancak elimizdeki aşıların tekrarı gerekmektedir. Bu bağlamda aşıya ulaşmak bir şanstır. Bu şansı hemen değerlendirmek için haydi aşıya” dedi.

Yüz yüze eğitim için aşıların son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Selma Metintaş, “Tüm öğretmen, okul çalışanları ve öğrencilerle aynı hanede yaşayan bireylerin aşılarını hiç beklemeden yaptırmaları gerekmektedir. Bunun için zamanla yarışıyoruz, biliyoruz ki iki aşının üzerinden 14 gün geçtikten sonra koruyuculuk başlayacaktır. Toplumun her bireyi, okulların yüz yüze eğitime dönebilmesi için çaba göstermelidir. Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde aşılarını hemen tamamlamalıdır. Kalabalıklardan uzak durulmalı, maske, mesafe, hijyen, havalandırma kurallarına uyulmalıdır. Koronavirüs belirtileri gösteren bireyler hemen sağlık kuruluşlarına başvurmalı test yaptırmalı ve sonuç çıkana kadar başka bireylere bulaştırmamak için kendini uzak tutmalıdır” diye konuştu.