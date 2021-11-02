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Sağlık 12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?
Sağlık

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

12 yaş altına korona aşısı var mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. 12 yaş üstü tüm bireylere aşı hakkı tanımlandı. 12 yaş altına ise yapılmıyor. Bu sebeple aileler, küçük çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, 12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 12 yaş altına hangi korona aşısı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 18:45:00 -
12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde aşı uygulaması 2021 yılının ocak ayında başladı. Haziran ayı sonunda 18 yaş üstü tüm bireylere aşı tanımlandı. 5 Eylül itibariyle ise 12 yaş üstü herkese aşı hakkı tanındı. 12 yaş altı çocuğu bulunanlar ise ’12 yaş altına aşı yapılacak mı?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

12 yaş altı ne zaman aşı olacak? 3 yaş üstü çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis’te gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Koca, 12 yaş altına aşı yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya, "Biz 18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı Türkiye'de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz. Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim” cevabını verdi.

Koca, okullarda rastgele PCR taraması yapıldığı hatırlatılarak, bu çalışmanın sonuçlarının çıkıp çıkmadığının sorulması üzerine, sonuçların çıktığını, bu çalışmayı belli aralıklarla Milli Eğitim Bakanlığı ile tekrarlamak istediklerini söyledi. Koca, şöyle konuştu:

"Yapılan taramada toplumdan farklı olarak okul dönemindeki çocuklarda oranın çok yüksek olmadığını gördük. Bunun bazı okullarda 1,1'den 5,9'a kadar değişen oranlarda olduğunu gördük. Tedirgin olunabilecek bir durumun olmadığını tekrar ifade etmek istiyorum. Okulların pandemi sebebiyle kapalı olabilme ihtimalini artık vatandaşımız düşünmemeli, böyle bir soru da artık sorulmamalı. Yani salgın okulların kapanma sebebi olmayacak. Tedbirler devreye girebilir ama okulların kapanma durumu salgın nedeniyle olamaz. Bilim Kurulu'nun da böyle bir gündemi söz konusu değil."

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