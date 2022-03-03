12 yaş altı maçlara girebilecek mi? Çocuklara maça girme yasağı kalktı mı?

Koronovirüs salgını sebebiyle uygulanan maske ve HES kodu zorunluluğu kalktı. Vatandaşlar ise tribünler için de yeni kararların alınıp alınmayacağını araştırmaya başladı.

12 yaş altı maçlara girebilecek mi? 12 yaş altı maç yasağı kalktı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Mart’taki Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa maske takmak artık şart değil. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacak. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek. Okullarda, iki vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrencinin izole edilmesi yeterli bulunacak ve eğitim devam edecektir” dedi.

Koca, açıklanan kararların ne zaman uygulanmaya başlanacağına ilişkin soru üzerine, bunun duyurusunun İçişleri Bakanlığınca genelgeyle yapılacağını bildirdi.

Bilindiği gibi Türkiye Futbol Federasyonu tam doz aşılı olmayan vatandaşların statlara girmesine izin vermiyor. Bu sebeple 12 yaş altı çocuklar salgın sebebiyle tribünlere alınmıyor. Konu hakkında bir açıklama olup olmadığı merak ediliyor. Ancak bu konuda TFF’den bir açıklama gelmedi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı henüz genelgeyi yayımlamadı.