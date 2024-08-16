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Ekonomi 12 ve 24 ay sonra ne kadar olacak? Mehmet Şimşek enflasyon beklentisini açıkladı
Ekonomi

12 ve 24 ay sonra ne kadar olacak? Mehmet Şimşek enflasyon beklentisini açıkladı

Yeniakit Publisher
2024-08-16 12:20:00 - 2024-08-16 13:12:43
12 ve 24 ay sonra ne kadar olacak? Mehmet Şimşek enflasyon beklentisini açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisini kamuoyu ile paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor.

Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7’ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu.

Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz."
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