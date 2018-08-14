12 üniversite rektöründen ABD'ye kınama

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Konukevi'nde bir araya gelen 12 üniversite rektörü adına açıklama yapan AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, NATO'da müttefik olan ABD'nin Türkiye'ye yönelik spekülatif ataklarına tepki gösterdi.

Amerika ve Türkiye arasında soğuk savaş döneminde başlayan ve gittikçe gelişen ilişkilerin zaman zaman Kıbrıs, Filistin, Irak ve Suriye gibi meselelerde büyük gerilimlere neden olduğunu anımsatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Gerilimlere rağmen karşılıklı çıkarlar gözetilerek günümüze kadar devam etmiş, her iki ülke açısından da askeri, siyasi, sosyal ve ekonomik alanlarda olumlu gelişmelere sebep olan bu ilişkilerde Türkiye, her zaman üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Buna rağmen ABD'de Trump yönetiminin, Türk halkına, meşru yönetimine ve hukuk sistemine, yerleşik uluslararası ticari hukuk kurallarını da hiçe sayarak, mesnetsiz bir saldırı süreci başlattığını görüyoruz. 250 vatandaşımızın şehit edilmesine sebep olan darbeci FETÖ mensuplarıyla ilgili hiçbir adım atmayan, ülkemizin güvenliğine en büyük tehdidi oluşturan terör örgütlerine açıkça ve doğrudan destek vermekle yetinmeyip, bu terör örgütlerine destek vermekten yargılanan vatandaşlarını, din adamı kisvesi altında gayri meşru yollarla koruma girişiminde bulunması ve Türkiye'ye ambargo uygulaması oldukça düşündürücü ve ibret vericidir."

'ABD YÖNETİMİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ'

Karabulut, en üst seviyede bilgi üreten kurumların yöneticileri olmaları gençleri daha bilgili, üretken ve sorumluluk sahibi fertler olarak yetiştirip, bilgiyi üretime ve teknolojiye dönüştürerek ülkeye yönelik bu ve benzeri haksız saldırılara karşı durmayı görev kabul ettiklerini söyledi.

ABD yönetimine tepki gösteren Karabulut, şu ifadeleri kullandı:

"Aynı dönemde atanmış, ülkemizin farklı coğrafi bölgelerinde görev yapan 12 üniversite rektörü olarak ABD yönetimini, aldıkları fevri ve haksız ambargo kararı dolayısıyla şiddetle kınıyoruz. Alınan bu yanlış karardan bir an önce vazgeçilmesini bekliyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin ve diğer ülkelerin haklı karşı duruşlarını desteklediğimizi ve uluslararası toplumun huzuru ve güvenliği için bundan sonra da bu karşı duruşun sonuna kadar devam etmesi gerektiğine olan inancımızı ve desteğimizi kamuoyuna saygı ile duyururuz."

AĞRI VALİSİ: KARTLARI AÇIK OYNAMAYA BAŞLADILAR

Ağrı Valisi Süleyman Elban da son dönemde Türk ekonomisine yönelik spekülatif ataklara işaret ederek, ülkenin tarihte de benzer olaylar yaşadığını söyledi.

Elban, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu coğrafyaya geldiğimizden beri şekli, şemali, türü farklı olsa bile sürekli saldırı altındayız. Bu saldırıları da Allah'a hamdolsun bertaraf ettik. Ancak son dönemlerdeki saldırıların bir özelliği var. Genellikle yaptıkları saldırıları açık yerine hep kapalı yapıyorlardı. Yani yapan yaptığını göstermemeye çalışıyordu veya başka türlü göstermeye çalışıyordu, artık kartları açık oynayamaya başladılar."

'ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'

Söz konusu güçlerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini kınamak yerine destek verdiklerini anlatan Elban, şunları kaydetti:

"Son olaylarda çok net açık tavır almaya başladılar. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere milletimizin hiçbir ferdinin bu tür bizi aşağılayıcı ya da bizleri yok sayan tavırlara boyun eğmesi veya görmezden gelmesi mümkün değil. Kendi imkanlarımızla, gücümüzle, bilgi birikimimizle, değerlerimizle ve inançlı bir millet şuuruyla bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz."

Elban, bu saldırılara karşı tüm vatandaşların dün yaptığı işi daha iyi yapması gerektiğini anlattı.

Toplantıya, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Zeybek, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı katıldı.