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12. Uluslararası Kemençe ve Horan Günleri başladı

Giresun’un Görele ilçesinde bu yıl 12.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:39
12. Uluslararası Kemençe ve Horan Günleri başladı

Giresun’un Görele ilçesinde bu yıl 12.’si düzenlenen Uluslararası Kemençe ve Horan Günleri başladı.


Kemençe Kültür evi önünden kemençe sanatçıları eşliğindeki kortej yürüyüşü ile başlayan festivalde konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “Belediye olarak sizlere hizmet etmek, Görele’ye değerler katmak, Görele’yi marka bir şehir yapmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Kemençe ilçemiz için önemli bir enstrümandır. Kemençe üstatları hep ilçemizden çıkmıştır. Dolayısıyla Görele Kemençenin ana vatanıdır. Siz değerli halkımıza üç gün sürecek güzel bir festival hazırladık. Zengin içeriği, kadrosu, sanatçılarıyla, temposuyla keyifli bir üç gün geçireceğiz inşallah. Görele’nin sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerine zenginlik katacağımıza inanıyorum” dedi.


Festivale Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğlu, Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.


Festivalin 1. gününde Kemençe üstadı Katip Şadi, Gençler Halkoyunları Ekibi, Şeyda Karadeniz, Sinan Yılmaz’ın yanı sıra bir çok yerel sanatçı sahne aldı.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 12:39
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