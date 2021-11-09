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Dünya 12 ülkenin desteğiyle Gazze’ye 27 ambulans gönderildi!
Dünya

12 ülkenin desteğiyle Gazze’ye 27 ambulans gönderildi!

İsrail’in ablukası altında yıllarca büyük zorluklar yaşayan Gazze’ye 12 ülkenin desteğiyle 27 adet ambulans gönderildi. Tam donanımlı ambulansların ilk grubu Refah kapısından Gazze Şeridi’ne ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 00:58:00 - 2021-11-09 01:05:56
12 ülkenin desteğiyle Gazze’ye 27 ambulans gönderildi!

Arap ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaparak Kasım 2009'dan bu yana Gazze'ye insani yardımda bulunan "Miles of Smiles" Konvoyu tarafından sunulan ve finansmanını yaklaşık 12 ülkenin sağladığı 27 ambulans Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Konvoyun Basın Koordinatörü Abdullah el-Haccar yaptığı açıklamada, İsrail'in mayıs ayında Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda sağlık sektörünün zarar görmesi nedeniyle bu sektörü desteklemeyi ve güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Haccar, finansman sağlayan ülkeler arasında Türkiye, ABD, Yeni Zelanda, Kanada, Endonezya ve Cezayir'in olduğunu ifade etti.

Uluslararası Tıbbi Yardım Derneği (MEDICS) ile "Miles of Smiles" Konvoyunun aylar süren koordinasyonu sayesinde gönderilen ambulansların Gazze'ye ulaştırılmasına ise Yaşasın Mısır Fonu'nun katkıda bulunduğunu kaydeden Haccar, 27 aracın Sağlık Bakanlığına ulaştırıldığını aktardı.

Ürdün tarafından gönderilen 10 ambulansın da ilerleyen günlerde Gazze'ye ulaşacağını belirten Haccar, bu araçların sağlık sektörünün yükünü hafifleteceğini ve özellikle kriz zamanlarında vatandaşlara daha iyi hizmet verilmesini sağlayacağını sözlerine ekledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas'la varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti. Saldırılarda, 24 sağlık merkezi zarar görmüştü.

 

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