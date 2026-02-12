12 Şubat 1949: Hasan el-Benna'nın şehit edilmesi (İhvân-ı Müslimîn’in kurucusu)

Hasan el-Benna, 17 Ekim 1906’da Mısır’ın Mahmudiye kentinde doğdu. Dini ve ilmi yönden köklü bir aileye mensup olup babası hadis âlimi idi. Bizzat kendisinin de hadis konusunda yazdığı eserler vardı. Benna, küçük yaşlarında Kur’an-ı Kerim hıfzını tamamladı.







Daha talebelik yıllarında İslami çalışmalarından dolayı genel kültürü oldukça gelişmişti. Okuduğu medrese de “kötülüklere karsı mücadele” adında bir teşkilat kurarak bazı önemli şahsiyetlere mektuplar gönderip, onlara nasihat etmeye ve onların dikkatlerini toplumdaki kötülüklere çekmeye başlamıştı.







Liseyi Mısır beşincisi, Üniversiteyi ise “Darul Ulum”da birincilikle bitirirken on sekiz bin şiir beyti ve bir o kadar da nesir ezberlemişti.



1927’de Hasan el-Benna, Arapça öğretmeni olarak İsmailiye’de bir ilkokula atandı. Mart 1928’de İngilizlerin etkisinin hâkim olduğu ülkede, ekonomik ve askeri varlığı açısından büyük önem taşıyan bu kentte okullarda Avrupa ve Batı usulü eğitim yapılıyordu.







Benna, batılıların İslam’ı ortadan kaldırmak için yaptığı çalışmaları gördükçe kalbi parçalanıyordu. Bunun önüne geçmek için altı arkadaşıyla İslami çalışmaların çekirdeğini oluşturarak “İhvân-ı Müslimîn” teşkilatını kurdu.

1930’larda kendi isteğiyle Kahire’deki bir okula tayin edildi. II. Dünya Savaşı başladığında çok sayıda öğrenci, devlet memuru ve işçi Müslüman Kardeşler’e üyeydi ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Mısır toplumunun hemen bütün kesimlerini temsil eden bir önemli siyasi güç olmuştu.







İngilizlerin etkisinin hâlâ devam ettiği ülkede, Müslüman Kardeşler Teşkilatı’nın önüne geçmek için nihayet harekete geçildi, birçok hareket mensubu tutuklandı. 12 Şubat 1949 tarihinde ise Hasan el-Benna, hükümetin göz yumduğu bir suikast sonucu Kahire’de kurşunlandı. Tedavi için hastaneye kaldırıldıysa da Benna’ya müdahale edilmemesi ve kan kaybından şehid edilmesine göz yumuldu.