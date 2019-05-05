0553 313 94 23

12 saat sonra sevindiren haber

Şanlıurfa'da badem toplamaya gittikleri ve kayboldukları belirtilen, yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 çocuk yaklaşık 12 saat sonra sağ salim bulundu.

05 Mayıs 2019 Pazar 08:57
12 saat sonra sevindiren haber

Şanlıurfa'nın merkez Karaköprü ilçesinde badem toplamaya gittikleri ve kayboldukları öne sürülen, yaşları 4 ile 9 arasında değişen 4 çocuk yaklaşık 12 saat sonra sağ bulundu.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Büyük Alanlı Mahallesi'nde yaşayan ve badem toplamaya gittikten sonra kayboldukları iddia edilen Mustafa Akkuş (4), Ali Karademir (5), Fatma Karataş (7) ve Kübra Karademir'i (9) arama çalışmaları sabaha kadar sürdü.

Jandarma, komandolar,İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ekipleri ile köy halkının katıldığı çalışmalar, sabah, çocukların kaybolduğu bölgede yoğunlaştı.

Jandarmaya ait bir drone da kullanılan arama çalışmaları sonucunda 4 çocuğun mahallenin taziye evinin bir bölümünde uyuduğu tespit edildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen çocukların soğuk havadan etkilendiği görüldü. Ambulansa alınan çocukların yakınları ise büyük sevinç yaşadı.

Çocukların bulunması üzerine cami hoparlöründen anonslar yapılarak aramalara son verildi.

Mustafa Akkuş, Ali Karademir, Fatma Karataş ve Kübra Karademir, aileleriyle hasret giderdikten sonra kontrol amaçlı ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Mayıs 2019 Pazar 08:57
  1. AFAD
  2. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
  3. Jandarma
  4. komandolar
  5. Mustafa Akkuş
  6. Ali Karademir
  7. Fatma Karataş
  8. Kübra Karademir
  9. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'nin S-400'leri Yunan cumhurbaşkanını korkuttu
    1. Türkiye'nin S-400'leri Yunan..
    2. Zebralar siyah mıdır beyaz mı?
    3. GÜNDEM / 5 Mayıs 2019
    4. “Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat..
    5. 12 saat sonra sevindiren haber
    6. Başkent’te alkollü sürücü korkuluklara..
    7. Yıldırım'dan İstanbul açıklaması: Öyle..
    8. Hakim ile savcının nikahını avukat..
    9. Vicdansızlığın böylesi! Tarihi geçmiş..
    10. Başkan Günel, “ Hıdırellez Şenliği”ne..
    11. Kuşadası’nda kesinleşmiş hapis cezası..
    12. AK Parti İstanbul Belediyesi Başkanı..
    13. Abbas'tan dikkat çeken açıklama!
    14. Çökme riski bulunuyor! Gece yarısı..
    15. Yunan haber ajansından AA'ya destek
    16. Başkanlar keyfî davranamayacak
    17. "YSK zannediyorum yarından itibaren..
    18. 100 çocuk istismarı anlattı
    19. Bağıştaş Barajı hafta sonları turist..
    20. 3 ev tamamen yandı
    21. Kaşıkçı’nın katili serbest
    22. Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye..
    23. ABD'den İsrail'in, AA ofisinin de..
    24. 05.05.2019 Günün âyet ve hadisi
    25. İlk teravih ilk sahur! Bugün başlıyor...
    26. Şanlıurfa'da kaybolan çocuklar bulundu
    27. Şanlıurfa'da kaybolan 4 çocuk 12 saat..
    28. Başkent’te otomobilin üzerine çıkan..
    29. İsrail'in son saldırılarında 2..
    30. İsrail Gazze’de bir camiyi vurdu: 3..
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    Ahmet Davutoğlu'dan 'kurgu' iddialarına zehir zemberek cevap
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    AK Parti, İstanbul için kritik tarihi açıkladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Bugüne kadar sustum ama artık yetti"
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    TBMM'ye 80 yeni makam aracı kiralandı!
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler
    Başarılı İHL’nin nefesini kestiler

    Günün Karikatürü

    05 Mayıs 2019
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Küresel haydut ABD'den Türkiye'ye yeni tehdit
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi
    Saadetli vekilden skandal 'Çamlıca Camisi' benzetmesi