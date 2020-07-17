12 Punto TRT Senaryo Günleri devam ediyor

İSTANBUL (AA) - TRT tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "12 Punto TRT Senaryo Günleri" kapsamında yapılan etkinlikler devam ediyor.

Feriye'de gerçekleştirilen ve TRT 2 ekranlarından canlı yayınlanan "12 Punto Özel" programı kapsamında, 12 Punto Senaryo Yarışması ön jüri üyeleri yönetmen Reis Çelik ve Türkiye'nin Eurimages Temsilcisi Zülfikar Kürüm, yarışmaya gönderilen senaryoları değerlendirdi.

Yönetmen Reis Çelik, 148 senaryonun yarışmaya katıldığını belirterek, bu senaryolardan çok önemli sosyolojik çıkarımlar yapabildiğini ve metinlerin hepsinin Türkiye'nin özeti olduğunu söyledi.

Çelik, senaryolardaki karakter çözümlemelerinin önemine değinerek, "Senaryolarda konu başlığı seçimleri isabetli ancak derinlik konusunda ciddi bir problem olduğunu gördüm. Hikayelerin çekiciliği bundan güzel film olur düşüncesi veriyor ancak derinlik için, incelemek ve araştırmak da gerekiyor. Senaryoların büyük çoğunluğunda rastladığım muazzam problemlerden birisi, bir aşiret ağası davranışı nasıl olur konusunda bakıyoruz inanılmaz bir çarpıklık var. Çünkü senarist dokunmamış, incelememiş ve onun nasıl bir karakter olacağı konusunda iyi bir çözümleme yapmamış." dedi.

İyi bir senaryo yazmanın ince hesaplar yapılarak, üzerinde emek harcayarak mümkün olabileceğine vurgu yapan Çelik, iyi senaryolar yazmak için "Leyla ile Mecnun", Ferhat ve Şirin" ve "Köroğlu" hikayeleri gibi klasik hikayeleri çokça okumak gerektiğini dile getirdi.

- "Hazreti Yusuf'un hikayesi klasik bir senaryonun muhteşem bir örneği"

Türkiye'nin Eurimages Temsilcisi Zülfikar Kürüm, 12 Punto Senaryo Yarışmasına başvuran senaryoların bir arayışın izlerini taşıdığına dikkati çekerek, "Genelde taşra ve hesaplaşma hikayeleriydi. İnsanın kendisiyle anne babasıyla memleketiyle ve ya geçmişiyle hesaplaşma metaforu çokça kullanılıyor. Benim için ilginç olan 10-15 civarında cenaze ve gassal hikayesi geldi. Türkiye'nin birkaç yerinde eş zamanlı olarak 'bir cenaze hikayesi yazayım' diye düşünmüşler yani." ifadelerini kullandı.

Kürüm, Türkiye'de senaryo yazımının teknik sorunları olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye'den Eurimages desteği için başvuracak olan sinemacıların bir kısmı kendilerinden önceki destek alanların nasıl aldıklarını inceleyerek bunu taklit ediyor. Bir kısmı da kendi bildiği yolda ilerliyor. Psikolojik tahliller, taşra hikayesi ve yerel ögeleri ilgi çekecek şekilde kullanmanın destek almak için işe yaradığını söyleyebilirim ama iş sadece bununla kalmıyor. 12 Punto Senaryo Günleri gibi projeler bu yüzden önemli."

Hikaye anlatma becerisinin senaryo için temel unsur olduğunu ifade eden Kürüm, "Hikayenin nasıl anlatıldığına dair bir format var ve biz bunu teoride biliyoruz ancak bunun pratikte çok karşılığı yok. ABD'liler hikayenin nasıl anlatılması gerektiğine örnek verirken kutsal kitaplarda geçen Hazreti Yusuf hikayesini örnek veriyorlar. Hazreti Yusuf'un hikayesini klasik bir senaryonun muhteşem bir örneği olarak veriyorlar. Hikayenin nasıl anlatıldığına dair geçmişten bugüne kadar belirli bir format var." şeklinde konuştu.