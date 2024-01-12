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İSLAM 12 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-01-12 06:23:00 -
12 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (12 Ocak 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُۙ 
وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْؕ 

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(6) Yaptığın iyiliği çok görerek başa kakma."

(7) Rabbinin rızâsına ermek için sabret.

(Müddessir Suresi, 6-7)        (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

 Müfessirler 6. âyeti farklı anlamlarda yorumlamışlardır:
a) Ey Peygamber! Sakın şerefli ve değerli peygamberlik vazifesinin külfet ve meşakkatini çok görme, bunlara gönül rızası ile katlan;
b) Karşılığında daha fazlasını bekleyerek iyilik etme. Şevkânî’ye göre yüce ahlâk sahibi peygamberin böyle bir davranışta bulunması ona haram kılınmıştır; ancak ümmeti için mubahtır (bk. V, 374-375).
c) Fakir fukaraya yaptığın yardımı çok görme, fakirleşmekten korkmayan kimselerin verdiği gibi sen de çokça ver (İbn Âşûr, XXIX, 298).
7. âyette Hz. Peygamber’in, insanlığı uyarma görevini yerine getirirken birçok sıkıntı ile karşı karşıya kalacağına işaret edilmiş ve Allah’ın rızâsını kazanmak için bu sıkıntılara sabretmesi emredilmiştir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 495

 

ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



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