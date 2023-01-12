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İSLAM 12 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2023-01-12 07:55:00 -
12 Ocak 2023: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًاۜ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَٓاءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْۚ وَمَا تُخْف۪ي صُدُورُهُمْ اَكْبَرُۜ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla  

"Ey iman edenler!

Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin.

Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar.

Hep sıkıntıya düşmenizi isterler.

Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır.

Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür.

Eğer düşünürseniz size âyetleri açıkladık. 

(Âl-i İmrân Suresi - 118)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 
 

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

ما مِن عبْدٍ مُسْلِمٍ يَدعُو لأَخِيهِ بِظَهرِ الغَيْبِ إِلاَّ قَالَ المَلكُ ولَكَ بمِثْلٍ

“Bir müslüman, yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse, mutlaka melek ona, aynı şeyler sana da verilsin, diye dua eder.”

Kaynak: Müslim, Zikir 86. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Vitir 29

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