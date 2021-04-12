12 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığınca 12 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.
Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.