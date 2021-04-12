12 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.