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Sağlık 12 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Sağlık

12 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığınca 12 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 23:23:00 - 2021-04-12 23:25:48
12 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı tarafından 12 Nisan koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.

Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 2 bin 891 oldu, 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

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