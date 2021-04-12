  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 12 Nisan korona tablosu güncel | Bugün kaç vaka var?
Sağlık

12 Nisan korona tablosu güncel | Bugün kaç vaka var?

12 Nisan kaç korona vakası var? Sağlık Bakanlığı 12 Nisan koronavirüs vaka tablosunu açıkladı. Peki, bugün kaç kişi koronavirüsten vefat etti?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 23:44:00 -
12 Nisan korona tablosu güncel | Bugün kaç vaka var?

Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını açıklıyor. 12 Nisan Pazartesi günü vaka sayıları da paylaşıldı. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

12 Nisan korona tablosu güncel | Bugün kaç vaka var?

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 671 oldu.

Son 24 saatte 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573, vefat sayısı 34 bin 182, ağır hasta sayısı 2 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum
Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum

Sağlık

Yerli aşı ne zaman kullanılacak? Yeri aşıda son durum

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber

TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu için sezon finali kararı çıktı.
Ümit Özat o partiye katıldı
Siyaset

Ümit Özat o partiye katıldı

Fenerbahçeli eski futbolcu Ümit Özat, Memleket Hareketi'nin lideri Muharrem İnce'nin partisine katıldı.
Türk Bayrağını yere serip üstüne çıktı! Esnaf haddini bildirdi
Yerel

Türk Bayrağını yere serip üstüne çıktı! Esnaf haddini bildirdi

Bursa'da 25 yaşındaki yabancı uyruklu şahıs, bir işyerinin camından aldığı Türk bayrağını yere serip üzerine bastı. O anlara şahit olan esna..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay