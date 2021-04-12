Salgının ilk gününden itibaren Sağlık Bakanlığı günlük vaka sayısını açıklıyor. 12 Nisan Pazartesi günü vaka sayıları da paylaşıldı. Peki, bugün kaç kişi koronadan vefat etti?

12 Nisan korona tablosu güncel | Bugün kaç vaka var?

Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 68 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 671 oldu.

Son 24 saatte 41 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi.

Toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573, vefat sayısı 34 bin 182, ağır hasta sayısı 2 bin 891 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.