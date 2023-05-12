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İSLAM 12 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

12 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2023-05-12 08:05:00 -
12 Mayıs 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



وَابْتَغِ فٖيمَٓا اٰتٰيكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصٖيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَٓا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدٖينَ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla

"Allah’ın sana verdiğinden âhiret yurdunu kazanmaya bak ve dünyadan nasibini unutma!

 Allah sana ihsan ettiği gibi, sen de insanlara ihsanda bulun.

 Yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışma!

 Şüphesiz Allah bozguncuları sevmez.”"

(Kasas Suresi - 77)                 (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ:

77. âyetteki öğüt, Allah’a ve peygamberine iman ederek aydınlanmış müminlerin öğüdüdür. Dünyadan nasibin unutulmaması iki şekilde anlaşılabilir: a) Asıl amaç âhiret yurdunu kazanmaktır, ancak dünya nimetlerinden de meşru şekilde yararlanmak gerekir. b) Bağlama daha uygun olan açıklama ise şöyledir: Dünya hayatı, ebedî âlemdeki hayata göre çok kısadır; kul bunu unutup dünya ebedî imiş gibi kendini ona kaptırmamalı, dünyasını âhireti için değerlendirmelidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 245-246
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ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

"Siz nasıl olursanız sizin idarecileriniz de öyle olur. (Siz) nasılsanız öyle idare edilirsiniz”

Kaynak: Keşfü'l- Hafa, 2:311
 

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