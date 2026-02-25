12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin kovuldu
1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, bu sezon takım ile çıktığı 12 maçta 4 kez kırmızı kart gören Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, büyük umutlarla transfer ettiği Caner Erkin'le yollarını ayırdı. 37 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 12 maçta 4 asist yaparken, 4 kez de kırmızı kart görerek taraftarı çıldırtmıştı.
KARİYERİNDE BAŞARILAR DİLERİZ
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.