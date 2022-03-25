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Yerel 12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama
Yerel

12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtan 13 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 10:54:00 - 2022-03-25 10:58:15
12 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda tutuklama

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince İstanbul merkezli 12 ilde 18 Mart'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 49 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak siber dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen zanlılardan 24'ü adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aramalarda 210 bin lira, 5 bilezik, 11 gram, 15 tam ve 2 yarım altın ele geçirildi.

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