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Gündem 12 ilde FETÖ'ye şafak operasyonu
Gündem

12 ilde FETÖ'ye şafak operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında çıkartılan gözaltı kararı sonrası Adana merkezli 12 ilde şafak operasyonu düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-10-07 07:24:00 - 2020-10-07 08:02:54
12 ilde FETÖ'ye şafak operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı çıkartılan 24 kişinin yakalanmasına yönelik Adana merkezli 12 ilde şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınanlar arasında, aktif görevde bulunan doktor, öğretmen, polis memuru, hemşire ve laboratuvar teknikeri olduğu öğrenildi.

Adana’da merkezli 12 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında aralarında öğretmen, doktor, polis ve hemşirelerinin de bulunduğu 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştiren operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Eş zamanlı baskınlar düzenlendi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında 24 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana merkezli, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Tokat, Nevşehir, Samsun, Kilis, Batman, Şırnak, Mersin ve Osmaniye’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, şafak vakti operasyon düzenlendi. Söz konusu şahısların adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Aralarında aktif görevde bulunanlar var

Gözaltına alınanlar arasında, aktif görevde bulunan doktor, öğretmen, polis memuru, hemşire ve laboratuvar teknikeri olduğu öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin terör örgütü FETÖ’nün haberleşme ağı olan “Bylock” kullandıkları tespit edildi.

Öte yandan, yakalanan zanlıların FETÖ’nün mahrem yapısı içerisinde olduğu öğrenildi.

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