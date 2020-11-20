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Yerel 12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Yerel

12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Konya merkezli 12 ilde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9'u muvazzaf asker olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-20 12:44:00 -
12 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar sürüyor. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 9 muvazzaf asker olmak üzere toplam 13 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 ilde yapılan eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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