‘12. Helal ve Tayyib konferansımız online yapılacak’

2019 sonunda baş gösteren ve tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgınının etkisiyle birçok kurumun eğitim ve diğer toplantılarını online olarak uzaktan yapmaya başladığına dikkat çeken Büyüközer, “ Bu yıl 12’ncisi yapılması planlanan ve onlarca ülkeden konularında uzman konuşmacıların katıldığı konferansın yine GİMDES tarafından online olarak organize edileceğini açıkladı.

Musibetlerden ders alalım

Bakara suresinin 155. ayetini hatırlatan GİMDES Başkanı, Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Kutsal Kitabımızda hikmetleri ile anlatılan çeşitli kavimlere, tarihin çeşitli zamanlarında uygulanmış musibetleri okuyoruz. Bu musibetlerden ders almak ve yüzümüzün akıyla çıkabilmek zorundayız” dedi.

Virüs etkisinden kaynaklı karar

“Allah(cc) kendi mülkünde, kendi yarattığı kullarını bugüne kadar asude bir şekilde yaşattığı yurtlarında korku ve endişe içerisinde nefeslendiriyor” diyen Büyüközer, “Bu bir küresel musibetten başka bir şey olabilir mi? Kuruluş gayemiz olan, önemi bu gün daha net bir şekilde anlaşılan, lokmamızı helalleştime çalışmalarımızı 15 yıldır aralıksız devam ettirirken bugün koronavirüs musibeti sebebi ile yer yer inkitaa uğruyor. 12 yıldır gerçekleştirdiğimiz Helal Fuarı ve Helal Gıda Konferansını mekansal olarak gerçekleştirememek tehlikesi ile karşı karşıya kalmış bulunmaktayız” diye konuştu.

Daha çok çalışmalıyız

GİMDES Başkanı, Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, “Her geçen gün artan talebe bağlı olarak Helal ve Tayyib ürünler pazarı artmakta ve klasik üretim metotlarının İslami gerekliliklerin karşılanması noktasında yetersiz kalması Müslümanların çözmesi gereken yeni konuları da gündeme getirmektedir. İçinde bulunduğumuz 2020 yılı da gösteriyor ki bu fiziki sınırların kalktığı yeni dünya düzeninde süreçler daha dinamik ve değişimler daha hızlı olmaktadır. Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını bir kez daha bizlere İlahi emre uymanın, Helal ve Tayyib yaşam sistemini hayatımıza tatbik etmenin gerekliliğini ortaya koymuştur” dedi.