12 gündür aranan çocuğun cansız bedeni bulundu

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sulama kanalında kaybolan iki kardeşten birini arayan ekipler aynı ilçede 1 Temmuz'da hayvan otlatırken kaybolan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ın cansız bedenini buldu.

SULAMA KANALINA DÜŞEN 2 KARDEŞ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Alınan bilgiye göre, Silvan'ın Çevriksu Mahallesi'nde ikamet eden ve Yeşerdi Mahallesi'ndeki mısır tarlalarına su çekmeye çalışırken sulama kanalına düşen Selman Kızılçiçek (18) ile onu kurtarmak için kanala giren ağabeyi Fırat Kızılçiçek'in (40) bulunması için çalışma başlatıldı.

KARDEŞLERDEN 1'İNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Servis ile Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama ve Kurtarma görevlileri, kanalda yaptıkları aramalarda kardeşlerden Fırat Kızılçiçek'in cesedine ulaştı.

AYNI YERDE KAYIP YUSUF'UN DA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çalışmalarını sürdüren ekipler, aynı bölgede bir ceset daha gördü. İncelemeler sonucunda, sudan çıkarılan bu cesedin Çatakköprü Mahallesi'nde 1 Temmuz'da hayvan otlatırken kaybolan ve İstanbul'da görüldüğü iddia edilen Yusuf Yılmaz'a ait olduğu belirlendi. Ceset otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

ACI HABERİ ALAN YAKINLARI MORG ÖNÜNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ekiplerin, suda kaybolan diğer kardeş Selman Kızılçiçek'i arama çalışmaları sürüyor. Bu arada morg önünde bekleyen Yılmaz'ın babası Mehmet Şah Yılmaz ve yakınları, gözyaşı döktü.

CENAZESİ BATMAN'DA DEFNEDİLECEK

Cenaze, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Mahallesinde defnedilecek.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN AMCASI: ÖNLEM ALINMADI

Yılmaz'ın amcası Veysi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cesedin bulunduğu kanalın etrafında herhangi bir önlem alınmadığını öne sürdü.

"HİÇ KİMSE BURAYA DÜŞMÜŞ OLABİLİR DEMEDİ"

Kanalda iki kişinin kaybolmasının ardından yeğenini bulabildiklerini ifade eden Yılmaz, şöyle dedi: "11 gündür biz bu acıyı çekiyoruz. Hiçbir kanal sorumlusu 'buraya düşmüş olabilir ihtimali var' demedi. Köpekler gelip orada arama yaptı ama bir çocuğun izine rastlayamadık. Biz bu acıyı çektik başkaları çekmesin.

"40 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU"

Çocuğun cesedi çürümüş. Acıya acı katılıyor. Allah kimseye göstermesin. 40 kilometre gitmiş çocuk. Kanalın koruması yok. Aynı günde 3 ceset çıkarttık. Acımız çok büyük. Allah bize gösterdi, başkalarına göstermesin. 40 kilometre ötede gece cenazemizi bulduk."

14 YAŞINDAKİ YUSUF HAYVAN OTLATIRKEN KAYBOLMUŞTU

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çatakköprü Mahallesi'nde ikamet eden 14 yaşındaki YusufYılmaz, 1 Temmuz günü hayvan otlatırken kaybolmuştu.

İSTANBUL'DA FIRINDA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Arama çalışmaları sürerken AFAD'ın sosyal paylaşım sitesine bir vatandaşın gönderdiği mesajda Yusuf'u İstanbul'da bir fırında gördüğünü belirtmesi üzerine çocuğun görüldüğü öne sürülen Beylikdüzü'ndeki güvenlik ve MOBESE kameraları görüntüleri istenmişti. Görüntüleri izleyen ailesi önce kayıtlarda görülen kişinin Yusuf Yılmaz olduğunu teşhis etmiş ancak farklı açılardan çekilen kayıtları izlediklerinde görüntülerdeki kişinin çocukları olmadığını belirtmişti.

EKİPLER ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATMIŞTI

Bunun üzerine Çatakköprü Mahallesi'nde jandarma ekipleri ve güvenlik korucuları tarafından yeniden arama çalışması başlatılmış, bu kapsamda Yusuf Yılmaz'ın bulunması için sulama kanalları, metruk yapılar, tarlalar ve mahalle kırsalında çalışmalar yürütülmüştü.