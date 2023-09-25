12 Eylül darbecilerinin şakşakçıları sahneye çıktı!

İP'li Zorlu, Anayasa değişikliği teklifi olması durumunda İYİ Parti'nin nasıl bir tavır ortaya koyacağına ilişkin soruya cevap verdi.

Darbecilerin anayasasını "değiştirtmeyiz" mesajı veren İP'li Zorlu, zaman öteleyerek seçim sonrasını işaret etti:

"Bugün gelinen aşamada, yeni anayasa tartışmalarının özellikle yerel seçimler öncesinde rekabette bir ölçüsüzlük yaratacağına, bir araç olarak kullanılacağı endişesiyle bizim görüşümüz nettir, bu tartışmalar tamamıyla yerel seçimler sonrasına bırakılmalıdır. Değiştirilemeyecek maddelerle ilgili hiçbir tartışmanın içerisinde yer almayacağımız gibi bu tartışmaların Türk milleti adına da net bir şekilde karşısında olacağız."