12 Dev Adam üzdü ama bileti kaptı! A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında, Yeni Zelanda'ya kaybetmesine rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılma hakkı kazandı.

12 Dev Adam, Yeni Zelanda'ya karşı aldığı yenilgiye rağmen Olimpiyat Elemeleri biletini aldı. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102 - 101 mağlup oldu. Milliler, yenilgiye rağmen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ne katılmaya hak kazandı. Ay-yıldızlılar'da Cedi Osman 32, Melih Mahmutoğlu 27, Scottie Wilbekin 15 sayı ile oynadı. ''Elimizden geleni yaptık'' Maçın ardından konuşan antrenör Ufuk Sarıca, şu ifadeleri kullandı; "Elemeleri oynamayı hak ettiğimiz için mutluyum. Önemli eksiklerimiz vardı, dar bir rotasyonla oynadık ama son ana kadar mücadele ettik. Elimizden geleni yaptık, biz de kazanabilirdik" 2. tur şansını yitirmiştik Milliler, turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenerken, ABD'ye 93-92, Çekya'ya da 91-76'lık skorla mağlup olarak, 2. tur şansını yitirmişti.

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