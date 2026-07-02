12 Dev Adam deplasmanda pes etmedi! Türkiye 5’te 5 yaptı

Bosna Hersek: 75 - Türkiye: 82 Salon: Husejin Smajlovic Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Dariusz Zapolski (Polonya), Ritvars Helmsteins (Letonya) Bosna Hersek: Alibegovic 3, Atic 9, Gegic 19, Lazic 4, Kamenjas 8, Vrabac, Garza 27, Talic 3, Simanic 2, Pjanic Türkiye: Kenan Sipahi 7, Cedi Osman 15, Yiğitcan Saybir, Tarık Biberovic 10, Alperen Şengün 14, Şehmus Hazer 16, Adem Bona 6, Furkan Korkmaz 8, Ömer Faruk Yurtseven 4, Erkan Yılmaz 2 1. Periyot: 18-17 Devre: 39-34 3. Periyot: 57-59 Beş faulle çıkan: 39.38 Lazic (Bosna Hersek) Diskalifiye: 34.57 Dario Gjergja (Bosna Hersek) (Başantrenör)