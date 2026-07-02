12 Dev Adam deplasmanda pes etmedi! Türkiye 5’te 5 yaptı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Bosna Hersek deplasmanından kritik galibiyetle döndü. A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu beşinci maçında Bosna Hersek'i deplasmanda 82-75 yendi.