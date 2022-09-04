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Spor 12 Dev Adam ilk yenilgisini aldı!
Spor

12 Dev Adam ilk yenilgisini aldı!

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam uzatmaya giden mücadeleyi 88-83 kaybetti ve mağlubiyetle tanıştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 22:31:00 -
12 Dev Adam ilk yenilgisini aldı!

2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam uzatmaya giden mücadeleyi 88-83 kaybetti ve mağlubiyetle tanıştı.

EuroBasket 2022'de heyecan devam ediyor. A Grubu üçüncü maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile kozlarını paylaştı.

Kritik karşılaşmanın normal süresi 68-68 sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.

2 uzatma devresi sonunda mücadeleden 81-88 mağlup ayrılan milliler, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.

MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI

6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye

7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya

 

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