12 Dev Adam ilk yenilgisini aldı!
2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam uzatmaya giden mücadeleyi 88-83 kaybetti ve mağlubiyetle tanıştı.
2022 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2022) A Grubu 3. maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam uzatmaya giden mücadeleyi 88-83 kaybetti ve mağlubiyetle tanıştı.
EuroBasket 2022'de heyecan devam ediyor. A Grubu üçüncü maçında A Milli Basketbol Takımı'mız, Gürcistan ile kozlarını paylaştı.
Kritik karşılaşmanın normal süresi 68-68 sonuçlandı ve uzatmalara gidildi.
2 uzatma devresi sonunda mücadeleden 81-88 mağlup ayrılan milliler, gruptaki ilk yenilgisini yaşadı.
MİLLİ TAKIMIMIZIN MAÇ PROGRAMI
6 Eylül Salı: 14.30 Belçika-Türkiye
7 Eylül Çarşamba: 14.30 Türkiye-İspanya