12 Dev Adam, Atlas Challenge Turnuvası’na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası öncesinde Atlas Challenge Turnuvası’na katılacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası öncesinde Atlas Challenge Turnuvası’na katılacak. Milliler burada ilk maçı 23 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30’da Porto Riko ile oynayacak.

Çin’in ev sahipliğinde 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, uçakla Çin’e gitti. Çin’de Suzhou şehrine geçecek olan milliler, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında, 23-27 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Atlas Challenge Turnuvası’na katılacak. Turnuvada millilerin yanı sıra Senegal, Venezuela, Porto Riko, Yunanistan, Ürdün, Çin ve Dominik Cumhuriyeti yer alacak.



İlk maç Porto Riko ile

12 Dev Adam turnuvadaki ilk maçında 23 Ağustos Cuma günü TSİ 14.30’da Porto Riko ile karşılaşacak. Millilerin turnuvada bir sonraki karşılaşmayı hangi takımla oynayacağı bu maçın sonucunun ardından belli olacak ve 25 Ağustos Pazar günü oynanacak.

Atlas Challenge Turnuvası’nın 27 Ağustos Salı günü tamamlanmasının ardından, ay-yıldızlılar, 28 Ağustos Çarşamba günü Dünya Kupası’nda grup maçlarını oynayacağı Şanghay’a gidecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2019 Dünya Kupası’nda E Grubu’nda Japonya, ABD ve Çekya ile karşılaşacak.

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