Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı | Sağlık personeline ihtiyaç salgının seyriyle birlikte arttı. İş arayanlara ise müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan geldi. Sağlık Bakanlığı 14 branşta 12 bin personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman?

12 bin sağlık personeli alımı ne zaman?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alımı yapılacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Fahrettin Koca paylaşımında, “Bakanlığımız; 7.000’i hemşire, 1.700’ü ebe ve 2.864’ü sağlık teknikeri/teknisyeni, 14 branşta 12 bin sağlık personeli alacak. Tercih Kılavuzunun yayınlanmasını müteakip mülakatsız atama yapılacak. Pandemi mücadelemizin bu zor günlerinde, atamalar bize güç katacaktır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaşımında yer alan açıklamada ise şu ifadeler yer aldı: Bakanlığımızın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak erkezi yerleştirme ile 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz. 7.000'i hemşire, 1.700'ü ebe ve 2.864'ü sağlık teknikeri/teknisyeni olmak üzere psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimci, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraş terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçisi unvanında alım yapılacak. 12.000 pozisyonun il ve sağlık tesisi dağılımının da yer aldığı listeler ÖSYM Başkanlığına teslim edildi. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra tercin kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve adaylar tercihlerini kılavuzda belirtiler tarihler arasında yapabilecek. ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacak olan atamalarda mülakat olmayacak.