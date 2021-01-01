12 bin 500 kişiye erişilebilirlik eğitimi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarının internet sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 12 bin 500 kişiye “erişilebilirlik eğitimi” verdiklerini bildirdi.
Bakan Selçuk, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatları ve belediyeler başta olmak üzere kurumların yönetici, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile teknikerlerden oluşan teknik personeline, teknik alanda hizmet veren meslek odaları ve üniversite öğrencilerine yönelik de çok sayıda yüz yüze ve uzaktan eğitim verdiklerini kaydetti.