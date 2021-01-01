12 bin 500 kişiye erişilebilirlik eğitimi

Bakan Selçuk, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatları ve belediyeler başta olmak üzere kurumların yönetici, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile teknikerlerden oluşan teknik personeline, teknik alanda hizmet veren meslek odaları ve üniversite öğrencilerine yönelik de çok sayıda yüz yüze ve uzaktan eğitim verdiklerini kaydetti.