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Yerel 12 ayrı hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı
Yerel

12 ayrı hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman’da, 12 ayrı adreste hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 şahıs yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 19:48:00 -
12 ayrı hırsızlık yapan 3 şahıs tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt Mahallesinde 5 farklı adresten 2 adet cep telefonu, çanta, bilezik, fotoğraf makinesi, yüzük, tespih ve 15 bin 900 TL nakit para, Siteler Mahallesi'nde 5 farklı adresten 5 adet cep telefonu ve bilgisayar çalınması, Kahta ilçesinden 1 adet cep telefonu, semt pazarından ise bebek arabasından 1 adet cep telefonu ve cüzdan çalınması olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yaşanan 12 ayrı hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Şahıslar gözaltına alındı, araçlardan çok sayıda çalıntı malzeme çıktı

Yakalanan şahıslardan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 38 yaşındaki A.A., Kahta nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki B.G., ve yine Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı 17 yaşındaki Y.H., isimli 3 şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahısların araçlarında yapılan aramalarda 570 TL para, 6 adet cep telefonu, 1 adet bilgisayar, 4 adet bilezik, 1 adet yüzük, 1 adet fotoğraf makinesi, 4 adet tornavida ve 3 adet pense ele geçirildi.

Açık balkonlardan evlere girdikleri tespit edildi

Sabaha karşı 04.00 ile 06.00 saatleri arasında açık balkon kapılarından evlere giren yada balkonlarda yatan kişilerin yanındaki eşyaları çalan 3 şahıs tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan tutuklanan B.G. ile A.A., isimli şahısların 19 adet suç kayıtlarının olduğu, Y.H. isimli şahsın ise 1 adet suç kaydının olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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