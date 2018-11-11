THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Ankara
0553 313 94 23
impression

118 ülkeye fındık ihraç ediyoruz

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre bu dönemde 118 ülkeye 220 bin 193 ton fındık satıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 10:53
118 ülkeye fındık ihraç ediyoruz

Türkiye’den ilk 10 ayda 1 milyar 294 milyon 259 bin dolarlık fındık ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre bu dönemde 118 ülkeye 220 bin 193 ton fındık satıldı. İhracattan en büyük payı 316 milyon 488 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 219 milyon 350 bin dolarla İtalya, 85 milyon 656 bin dolarla Fransa izledi. Trabzon’dan 64 ülkeye 82 bin 947 ton fındık gönderildi, bunun karşılığında 496 milyon dolar gelir elde edildi.

Haber Tarihi: 11 Kasım 2018 Pazar 10:53
  1. Trabzon
  2. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB)
  3. fındık
  4. fındık ihracı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari şehidi Çelik AK Parti'li başkanın akrabası çıktı
    1. Hakkari şehidi Çelik AK Parti'li..
    2. Erşat Salihi: Bağdat, Türkmenleri..
    3. İran'da ilaç ve gıda sorunu kapıda
    4. İran'da her an ilaç ve gıda sıkıntısı..
    5. Konya'da oynadığı tüfek 10 yaşındaki..
    6. Eczane teknisyenine bıçaklı saldırı
    7. Diyanetten istihdam hamlesi! 6 bin 100..
    8. CHP’de ortalık toz duman
    9. Türk Hava Yolları'ndan tarihi rekor
    10. EPDK, 26 şirkete lisans verdi
    11. Küçükçekmece'de cinayet: 2 kişi öldü
    12. Bakan Varank: Teknoparklardan 3,6..
    13. Bakan müjdeyi vermişti! İndirim oranı..
    14. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019'da 6..
    15. Kılıçdaroğlu talimatı verdi! Öztürk..
    16. Bursa'da 14 yaşındaki Rabia kayıplara..
    17. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan kritik..
    18. Enflasyonla topyekün mücadele için..
    19. Endonezya'da düşen yolcu uçağında..
    20. Gheorghe Hagi ateş püskürdü! 'Artık..
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    Akbayram doğmamış çocuğa don biçti! "Külliye'den teklif gelirse..."
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    'İsrail, 2. Abdülhamid'in fikrini çaldı'
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Türkiye'yi uçuracak keşif! Çorum'da bulundu, değeri ise 945 milyon TL
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Vefatının yıldönümünde rahmetle anıyoruz
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog
    Bakan Murat Kurum ile vatandaş arasında dikkat çeken diyalog

    Günün Karikatürü

    11 Kasım 2018
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    Dünyaca bilinen ilimizde bulundu... Toplam 2.7 milyon ton!
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim
    İzmir'e kadın aday! İşte AK Parti kulislerinde konuşulan isim