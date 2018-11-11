118 ülkeye fındık ihraç ediyoruz

Türkiye’den ilk 10 ayda 1 milyar 294 milyon 259 bin dolarlık fındık ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre bu dönemde 118 ülkeye 220 bin 193 ton fındık satıldı. İhracattan en büyük payı 316 milyon 488 bin dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi 219 milyon 350 bin dolarla İtalya, 85 milyon 656 bin dolarla Fransa izledi. Trabzon’dan 64 ülkeye 82 bin 947 ton fındık gönderildi, bunun karşılığında 496 milyon dolar gelir elde edildi.