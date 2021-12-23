117 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor!

Ağrı'da da olumsuz hava koşullarından dolayı kapanan 237 köy yolundan 218 köyün yolu İl Özel İdaresi'ne bağlı 82 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ekiple yürütülen çalışma ile açılırken, ulaşıma kapalı olan 19 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Erzurum'da dün kapanan 372 köy ve mahalle yolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını gece boyuncu sürdürdü.

Yürütülen çalışmalar sonucu kapalı yollardan 274'ü yeniden ulaşıma açıldı, 98 köy ve mahallenin yolu ise ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kar yağışından sonra Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan illerde hava sıcaklılarında önemli ölçüde düşüş yaşanıyor.

Ağrı'da yaşanan dondurucu soğuklar nedeni ile vatandaşlar donmasın diye araçlarını branda ve naylonlar ile örttü.

Çatılar oluşan buz sarkıtları ise yaklaşık bir metre uzunluğuna ulaştı.

Şehirde at arabası ile taşımacılık yapan bir vatandaş ise atı soğuktan olumsuz bir şekilde etkilenmesi diye battaniye ile atını örttüğü görüldü. Havanın soğuk olması nedeni ile böyle bir tedbire başvurduğunu belirten Vedat İngi adındaki vatandaş, atını sıcak tutabileceğini düşündüğü yiyecekler sık sık verdiğini belirtti.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere eksi 22 derece ile Ağrı'da ölçüldü. Yapılan açıklamada sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı 22, Ardahan ve Kars'ta 16, Erzurum'da 15, Bayburt'ta 12, Erzincan'da 7, Iğdır'da 5 olarak ölçüldüğü belirtildi.

Yapılan açıklamada gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 0 derece, sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 2, Ağrı'da 4, Bayburt'ta 5, Kars'ta 6, Erzurum'da 7, Ardahan'da 9 derece olması bekleniyor. (İLKHA)