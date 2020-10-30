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Kültür - Sanat 116 yıllık köprüye restorasyon
Kültür - Sanat

116 yıllık köprüye restorasyon

Osmanlı-Alman ittifakının anısına yaptırılan asırlık köprü turizme kazandırılacak.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:57:00 -
116 yıllık köprüye restorasyon

Bartın’ın Ulus ilçesinde, Osmanlı-Alman ittifakının anısına Almanya tarafından yaptırılan, koruma altındaki 5 kemerli 116 yıllık Yenihan Köprüsü’nün restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Abdipaşa beldesine 2 kilometre uzaklıktaki Yenihan Mahallesi Çubuklu Deresi üzerine kesme taştan inşa edilen ve orta kemeri üzerinde “İnşallah” yazılı kitabe bulunan 50 metre uzunluğundaki tarihi köprünün turizme kazandırılacağı belirtildi.

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