116 yıllık köprüye restorasyon
Osmanlı-Alman ittifakının anısına yaptırılan asırlık köprü turizme kazandırılacak.
Bartın’ın Ulus ilçesinde, Osmanlı-Alman ittifakının anısına Almanya tarafından yaptırılan, koruma altındaki 5 kemerli 116 yıllık Yenihan Köprüsü’nün restore edilmesi için çalışma başlatıldı. Abdipaşa beldesine 2 kilometre uzaklıktaki Yenihan Mahallesi Çubuklu Deresi üzerine kesme taştan inşa edilen ve orta kemeri üzerinde “İnşallah” yazılı kitabe bulunan 50 metre uzunluğundaki tarihi köprünün turizme kazandırılacağı belirtildi.