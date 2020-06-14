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Sağlık

11:31'de tweet attı! Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Yeni koronavirüs salgınının ardından normalleşme sürecine geçilmesiyle artan rahatlık sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşları uyardı.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 12:14:00 - 2020-06-14 12:17:39
11:31'de tweet attı! Fahrettin Koca'dan flaş açıklama

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin esnetilerek normalleşme sürecine geçilmesi sonrası vatandaşların rahat hareket etmesi endişeleri arttırdı.

Normalleşme sürecinde günlük vaka sayısının yeniden artış gösterip, salgının seyrinin değişmeye başlamasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşları uyaran bir paylaşım yaptı. Kontrollü bir sosyal hayata maske ve mesafe üzerinden dikkat çekilen paylaşımda Koca, “Dünkü vaka tablomuz, salgının ciddiyetini koruduğu gerçeğiyle hepimizi yüzleştirdi. Geri adım atmayacak kadar güçlü ve tedbirlerde deneyimliyiz. Başladığımız gün, yarın için güven verici bir gün olsun.” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

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