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Sağlık 113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi
Sağlık

113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Kırıkkale'de koronavirüsü yenen 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, alkışlar eşliğinde hastaneden taburcu oldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 16:56:00 -
113 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

Kırıkkale'de yaşayan 113 yaşındaki Arzu Sınırlıoğlu, bir süre önce halsizlik ve solunum şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde koronavirüs testi yaptıran Arzu Sınırlıoğlu, sonucun pozitif çıkması üzerine enfeksiyon hastalıkları servisinde tedaviye alındı.

Alkışlarla taburcu oldu

Yaşına rağmen virüse karşı meydan okuyan Sınırlıoğlu, tedavi sürecini tamamlayarak sağlığına kavuştu.

Arzu Nine, hasteneden sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu edildi.

Taburcu sırasında açıklama yapan hastane doktoru, geçmiş olsun dileğinde bulunarak Sınırlıoğlu'nun diğer hastalara umut ışığı olduğunu belirtti.

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