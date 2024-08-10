112 sağlık ekibine tekme tokat saldırı! Korkunç görüntüler
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hastaya müdahaleye giden 112 ambulans ekibi korkunç bir şekilde saldırıya uğradı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda bir hastaya müdahaleye giden 112 sağlık ekibi kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Görüntülerde sağlık ekibinin, acımasızca tekme tokat dövüldüğü görüldü.
Henüz nedeni öğrenilemeyen saldırı esnasında saldırganlardan biri kullandığı motosikleti sağlık çalışanının üzerine sürerek ezmeye çalıştı.
Yoğun tepki çeken görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.
Kaynak: AA
Yerel
Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.