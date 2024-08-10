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Gündem 112 sağlık ekibine tekme tokat saldırı! Korkunç görüntüler
Gündem

112 sağlık ekibine tekme tokat saldırı! Korkunç görüntüler

Yeniakit Publisher
2024-08-10 01:10:00 -

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde hastaya müdahaleye giden 112 ambulans ekibi korkunç bir şekilde saldırıya uğradı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yaşanan olayda bir hastaya müdahaleye giden 112 sağlık ekibi kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı. Görüntülerde sağlık ekibinin, acımasızca tekme tokat dövüldüğü görüldü.

Henüz nedeni öğrenilemeyen saldırı esnasında saldırganlardan biri kullandığı motosikleti sağlık çalışanının üzerine sürerek ezmeye çalıştı.

Yoğun tepki çeken görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu.

Kaynak: AA

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