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Aktüel

112 ambulansı devrildi: 1 yaralı

Samsun 112 Acil ekibi, Sinop’un Gerze ilçesinde yaptığı kazada 1 ATT yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:56:48 -
112 ambulansı devrildi: 1 yaralı

Samsun 112 Acil ekibi, Sinop’un Gerze ilçesinde yaptığı kazada 1 ATT yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun 112’ye ait 55 ABV 601 plakalı ambulans vaka dönüşü Gerze ilçesi Hızarçayı-İdemli mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada ATT Volkan Kırak yaralandı. Yaralı, Sinop Devlet Hastanesine sevk edilirken, ambulans çekici ile olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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