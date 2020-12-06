  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem 112 Acil Sağlık ekibine saldırı düzenlendi
Gündem

112 Acil Sağlık ekibine saldırı düzenlendi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, 112 Acil Sağlık ekibi, rahatsızlanan bir çocuğun üvey babası ve kardeşi tarafından saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 03:23:00 -
112 Acil Sağlık ekibine saldırı düzenlendi

Serdivan ilçesinde görevli 112 Acil ekibi, akşam saatlerinde ihbar üzerine ilçe merkezindeki bir mahallede yaşayan ve birkaç gündür mide bulantısı yaşayan 8 yaşındaki hasta çocuğa müdahaleye gitti. Çocuğun ilk muayenesini yapan ekip, küçük çocuğu hastaneye kaldıracaklarını belirterek aileye gidilecek hastaneyi bildireceklerini söyleyip ambulansa geçti. Bu sırada pandemi kuralları gereği hasta yakınlarının ambulansa binmesinin yasak olduğunu belirten ekip, araçları olmadığı için küçük çocuğun annesini araca almayı kabul etti.

Küçük çocuğun üvey babası ve kardeşinin de araca binmek istemesi üzerine 112 Acil ekibi, durumu tekrar izah ederek araca binmenin yasak olduğunu belirtince sinirlenen iki kişi, 112 Acil ekibine küfür ve hakaret ederek saldırdı. Ambulansın kapısını açarak içine giren saldırganlar, içeride bulunan telsizi 'beyaz kod' vermelerini engellemek için kablosunu kopardı. Saldırganlar ambulansa da zarar verdi. 112 Acil ekibi aracın içine binerek kapıları kilitledikten sonra durumu telefonla polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı. Küçük çocuk ise kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler
Teknoloji

Çin ne yapmaya çalışıyor! Yapay Güneş'i test ettiler

Çinli bilim insanları ilk kez yapay güneş adı verilen bir termonükleer reaktörünü test ettiler. Yapay Güneş’i sıcaklığı 200 milyon santigrat..
Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak
Gündem

Türkiye Serhat Pak’ın bu haberini konuşacak

Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, teröristbaşı Gülen’e yönelik bomba bir bilgiyi bu akşam yeniakit.com.tr “Ülke Gündemi”..
Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler
Siyaset

Doğu Perinçek'ten Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan itirafı: Dolduruşa geldiler

140 Journos'un belgeselinde konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'ın dolduruşa geldiğini ve kendisi..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay