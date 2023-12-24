112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ’Kuşum kaçtı’ dedi

Elazığ 112 Acil Çağrı Merkezine 1 Ocak 2023’ten bu yana gelen yaklaşık 629 bin çağrıdan 436 bini vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Bazı vatandaşların ’Kuşum kaçtı yardım edin’ demesi de insan canının bu kadar ucuz olmaması gerektiğini düşündürdü.

İçişleri Bakanlığınca acil çağrıların tek merkezde toplanması amacıyla kurulan 112 Acil Çağrı Merkezi, yaklaşık 3 yıl önce yapımının tamamlanmasıyla Elazığ’da yeni binasında hizmet vermeye başlamıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi, 1 Ocak 2023 tarihinden yılsonuna kadar 629 bin çağrıyı karşıladı. Bu çağrılardan 193 bini asıl vaka olduğu belirtilirken, 436 bin çağrının ise vakaya dönüşmeyerek gereksiz çağrı olduğu bildirildi. 112 Acil Çağrı Merkezinin yapımından itibaren çağrı merkezini rahatsız eden 20 kişiye ise Kabahatler Kanunu çerçevesinde idari para cezası kesildi. Gereksiz olarak çağrı merkezini arayanlardan bazılarının ’Kuşum kaçtı yardım edin şeklinde ilginç taleplerde bulunduğu öğrenildi.

’’Çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden kişilere kesilen cezaların yetersiz olduğunu düşünüyoruz’’

112 Acil Çağrı Merkezlerinin 2003 yılında çalışmalara başlandığını 2005 yılında pilot il olarak Antalya’da faaliyete girdiğini belirten Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ahmet Erdem, “İlimizde de 2021 yılında tüm kurumlarımızla beraber 112 Acil Çağrı Merkezi sistemine geçmiş bulunmaktayız. 2023 yılı yılsonu itibariyle gelen çağrı sayımız 629 bin bu çağrılarımızın 436 bin tanesi maalesef asılsız çağrı. Bunlar da bizleri bayağı zorlamaktadır. Asılsız çağrılarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Gerek okullarımız da gerekse reklamlarımız da bu konuyla ilgili bilgilendirmelerimiz devam ediyor. 2021 yılından itibaren asılsız çağrılarla ilgili 20 kişiye idari para cezası uyguladık. Bu idari para cezalarının caydırıcı olmalarını düşünüyoruz. Vatandaşlarımız gereksiz yere 112 Acil Çağrı Merkezini meşgul etmemeleri gerekiyor. Burada 1 saniye bile önemlidir. Biz onların meşgul ettiği saatlerde hayati önem taşıyan anlarda olabiliriz. Onun için bu düşüncede olmaları ve bizleri gereksiz yere meşgul etmemeleri gerekiyor” dedi.

’’112 Acil Çağrı Merkezimizde 4 dilde hizmet verilmektedir’’

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Erdem, aldıkları bir çağrıda kişinin muhabbet kuşunun kaçtığını ve bununla ilgili yardım talep ettiği de vurgulayarak, ’’Biz de kendisine yardım etmek istedik ama biz zaten gidene kadar kuş zaten bulunduğu yerden uçmuştu. Pandemi döneminden kalan alışkanlıklar daha farklı. Onlar 65 yaş üstü vatandaşlarımızın genelde alışveriş yapmamızı istiyorlar. Vatandaşlarımız halen daha bunun devam ettiğini düşünüyor ama şuan da öyle bir uygulamamız yok. Reaksiyon süresi bizim en çok üstüne düştüğümüz konulardan birisidir. Reaksiyon süremiz Türkiye ortalamasının altında. Bu konuda da daha aşağı düşmeyi hedefliyoruz. Ayrıca ülkemizde yabancı uyruklu vatandaşlarımız talep ve isteklerine yönelik Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzde 4 dilde Almanca, Arapça, İngilizce ve Rusça bilen personelimiz bulunmaktadır. Bu personellerimiz diğer illerimizden bağlanan yabancı vatandaşlarımızın talep ve doğrultuları kendi dillerinde cevaplamaktadır. Ayrıca yine yeni nesil 112 projesi çerçevesinde konuşma ya da iletişim imkanı olmayan vatandaşlarımız SMS ya da kısa mesaj yoluyla 112’ye ulaşabilmelerine imkan sağlayan çalışmalarda da önemli mesafeler alınmıştır. Bu konuda da çalışmalarımız bakanlık tarafından yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.