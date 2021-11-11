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İSLAM 11.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

11.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-11-11 07:22:00 - 2021-11-11 07:23:31
11.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍۚ وَاِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ اَجْراً عَظٖيماً 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

“Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez; o zerre, bir iyilik ise onu katlar, kendi katından da büyük   mükâfat verir.”

 (Nisâ Suresi - 40)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 TEFSİRİ: 

Allah Teâlâ kulun yaptığı iyiliği değerinden fazlasıyla, ederini katlayarak mükâfatlandırmaktadır; iyilik ve ibadet kulun elinden gelendir, mükâfatı ise Allah vermekte ve şanına lâyık bir keyfiyet ve kemiyette ihsan buyurmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 67

 
(Not: Resimdeki tasvir temsilidir.)


ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)    

“Allah, altmış yıl ömür verdiği kişinin mazeret gösterme imkânını ortadan kaldırmıştır.”

(Buhârî, Rikak 5)

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